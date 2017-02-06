В Иркутске закрыт игорный клуб, работавший в одном доме с ритуальным агентством

В Иркутске ликвидирован игорный салон, работавший в одном здании с ритуальным агентством по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 153. Об этом сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. В ходе расследование уголовного дела, возбужденного по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, следователи СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области провели обыски в этом двухэтажном доме. В ходе обыска изъяты 23 игровых аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. В ходе обыска изъяты также деньги и документы, касаемые работы казино.

Установлено, что игорный салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился на втором этаже дома, в котором работало ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. На доме установлена вывеска ритуального агентства, которая, как предварительно установлено, принадлежала ранее одному агентству, но сейчас под ней на первом этаже дома и прилегающей территории работает другая аналогичная фирма.

Напомним, о работе игорных салонов на территории Иркутской области необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20-46-54. Все сообщения будут оперативно проверены.

Фото пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.