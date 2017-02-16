В Иркутске закрыли очередной салон игровых автоматов

Очередной подпольный игровой клуб закрыли в Иркутске. Как 16 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне сотрудники полиции совместно со следователями СКР при силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии провели обыски в салоне игровых автоматов, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Братская, 8 «б». В помещении были изъяты шесть единиц игрового оборудования, видеорегистратор, камеры наружного наблюдения.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов.

Фото из архива "Байкал Инфо".