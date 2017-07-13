В Иркутске закроют для проезда участок улицы Крымской

Источник: Байкал Инфо
13/07/2017 - 17:48

Улица Крымская в Ленинском округе Иркутска будет закрыта для проезда на участке от ул. Просвещения до ул. Шпачека с 4 до 6 августа 2017 года. как сообщает 13 июля пресс-служба городской администрации, ограничение связано с проведением плановых работ по ремонту тепловой сети. Объезд будет возможен по соседним улицам.

Метки: Общество, Администрация города Иркутска, Транспорт, Иркутск
Также в рубриках: 
Проезд по улице Новаторов в Иркутске частично ограничили до 6 июня
В Иркутске на время ремонта Байкальского тракта изменится движение транспорта
Новая автобусная остановка появилась в иркутском поселке Искра
Проезд по нескольким улицам ограничат в Иркутске
В Иркутске запустили автобус от Копая до аэропорта
Исключить из фида:  0
Загрузка...