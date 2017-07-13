В Иркутске закроют для проезда участок улицы Крымской
Улица Крымская в Ленинском округе Иркутска будет закрыта для проезда на участке от ул. Просвещения до ул. Шпачека с 4 до 6 августа 2017 года. как сообщает 13 июля пресс-служба городской администрации, ограничение связано с проведением плановых работ по ремонту тепловой сети. Объезд будет возможен по соседним улицам.
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