В Иркутске закроют для проезда участок улицы Крымской

Улица Крымская в Ленинском округе Иркутска будет закрыта для проезда на участке от ул. Просвещения до ул. Шпачека с 4 до 6 августа 2017 года. как сообщает 13 июля пресс-служба городской администрации, ограничение связано с проведением плановых работ по ремонту тепловой сети. Объезд будет возможен по соседним улицам.