В Иркутске задержан подозреваемый в убийстве директора агентства недвижимости

В Иркутске полицейские задержали 30-летнего подозреваемого в убийстве директора одного из городских агентств недвижимости. Как сообщает 27 июня 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следователи установили, что около 11:00 26 июня в офис агентства на ул. Павла Красильникова зашел неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в директора 1986 г.р., а затем скрылся в неизвестном направлении. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице. В момент происшествия в офисе находились сотрудники и посетители.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в кратчайшие сроки сыщики разыскали подозреваемого, предполагаемое орудие преступления находилось при нем. Задержанным оказался ранее знакомый с потерпевшим официально нигде не работающий иркутянин. Мотив преступления устанавливается.

Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).