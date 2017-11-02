В Иркутске задержан парень, который не заплатил за купленную цепочку

В Иркутске полицейские задержали студента, подозреваемого в мошенничестве. Как сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что на одном из популярных сайтов купли-продажи в Интернете задержанный нашёл объявление иркутянки о продаже золотой цепочки. Молодой человек позвонил продавцу, они договорились о встрече. Парень заверил девушку, что перевёл ей 32 тыс. рублей за цепочку с помощью услуги «Мобильный банк», забрал покупку и скрылся. Позже продавец проверила свой счет и выяснила, что деньги на него не поступили.

Правоохранители изъяли у задержанного предполагаемые орудия преступления – несколько сотовых телефонов, банковские карты, а также сим-карты. Сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, в том числе и за пределами Иркутской области. Подозреваемый по решению суда помещен в изолятор временного содержания.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», занимаются следователи межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото из архива "Байкал Инфо", видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.