В Иркутске задержали трёх мужчин, которые украли аккумулятор с микрогрузовика

В Иркутске задержали трех мужчин, которые украли аккумулятор из грузовика. Как 13 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 11 января во время ночного патрулирования дежурный экипаж УВО, в составе которого были прапорщик полиции Евгений Дмитриев и старший сержант полиции Сергей Хартанов, на проспекте Жукова в Октябрьском районе обратил внимание на трех мужчин. При виде полиции мужчины попытались скрыться на автомобиле.

Правоохранители начали преследовать автомобиль и через какое-то время блокировали его, после чего задержали одного из мужчин. При осмотре машины полицейские обнаружили в багажнике аккумуляторы, о происхождении которых мужчина ничего не смог пояснить. Сотрудники полиции выяснили, что один из аккумуляторов оказался похищенным с микрогрузовика KIA Bongo, хозяин которого узнал о краже от сотрудников ОВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личности причастных к преступлению. Вскоре двое предполагаемых преступников, один из которых житель Иркутска, а второй проживает в поселке Плишкино, были задержаны.

Органами предварительного следствия отдела полиции №9 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Иркутска. Впоследствии изъятое похищенное имущество будет возвращено законному владельцу.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.