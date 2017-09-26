В Иркутске задержали последователя запрещённой террористической организации

Источник: Байкал Инфо
26/09/2017 - 16:01

В Иркутске задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ). Об этом 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. «Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росгвардии в Иркутске задержали сторонника запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, находившегося в международном розыске по линии Интерпола», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 30-летний мужчина из ближнего зарубежья был задержан в Октябрьском районе Иркутска. Он успел трудоустроиться рабочим в одной из строительных организаций, где и был обнаружен правоохранителями.

Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Фото из архива ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутская область, Криминал, Россия, Иркутск
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