В Иркутске задержали последователя запрещённой террористической организации

В Иркутске задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ). Об этом 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. «Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росгвардии в Иркутске задержали сторонника запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, находившегося в международном розыске по линии Интерпола», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 30-летний мужчина из ближнего зарубежья был задержан в Октябрьском районе Иркутска. Он успел трудоустроиться рабочим в одной из строительных организаций, где и был обнаружен правоохранителями.

Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Фото из архива ГУ МВД России по Иркутской области.