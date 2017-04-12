В Иркутске выясняют причины заболевания детей в доме-интернате

В Иркутске выясняют причины заболевания в доме-интернате для умственно отсталых детей № 2. Об этом 11 апреля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова. «Дом-интернат – состоит из восьми отдельных блоков. Все заболевшие дети – из одного блока, поэтому помещение сейчас полностью изолировано, питание доставляется автономно, - добавил он. - В зоне карантина под пристальным наблюдением персонала 15 детей».

Напомним, как ранее сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, с 7 по 10 апреля в доме-интернате зарегистрировано 10 случаев острой кишечной инфекции (9 воспитанников и 1 сотрудник интерната). Бактериологическое обследование выделило возбудителя дизентерии. Владимир Родионов также напомнил, что при Роспотребнадзоре по региону создан штаб по локализации группового заболевания, предприняты все меры для недопущения его распространения.

В доме-интернате №2 сейчас проживают 162 ребенка с диагнозом умственная отсталость. По штатному расписанию 337 ставок сотрудников, штат укомплектован полностью. Создано 20 групп. Имеется отделение милосердия.

Владимир Родионов особо отметил, что в марте 2017 года все дети и сотрудники учреждения сдавали баканализы. Все результаты были отрицательные.

«Мы учитываем опыт, как могут протекать заболевания кишечными инфекциями у ослабленных детей. Поэтому все сотрудники соцучреждения при первых признаках недомогания у ребятишек незамедлительно будут направлять их под наблюдение врачей, - подчеркнул министр. - В самом доме-интернате усилен эпидрежим, проведен инструктаж персонала, в первую очередь, с теми сотрудниками, которые непосредственно работают в боксе. Проведены все необходимые мероприятия – контроль дезинфицирующих растворов, время выдержки обработки мебели, оборудования, посуды. Постоянно работает пост дежурной медсестры, она регулярно измеряет температуру детям, отслеживает их общее состояние. Окончательный диагноз и источник заражения предстоит установить».

Фото с сайта правительства Иркутской области.