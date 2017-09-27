В Иркутске выступят артисты государственного театра «Русский балет»

Балет «Лебединое озеро» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева впервые исполнят артисты государственного театра «Русский балет» в Иркутске 28 сентября 2017 года на сцене академического театра им. Н. П. Охлопкова. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, для исполнения спектакля прибыло 48 человек, доставлены задник сцены и кулисы. Зрителям покажут спектакль, основанный на старомосковской версии балета, построенной на хореографическом тексте великих балетмейстеров Мариуса Петипа, Льва Иванова и Александра Горского.

Постановку сделал художественный руководитель театра народный артист СССР, в прошлом премьер, а позже худрук балетной труппы Большого театра, руководитель кафедры хореографии балетмейстерского факультета Российской академии театрального искусства ГИТИС Вячеслав Гордеев. Театр «Русский балет» имеет международное признание. С гастролями он посетил города Европы, Северной и Южной Америк, Азии, Австралии. В Иркутске «Русский балет» выступит впервые.

«Выступление государственного театра «Русский балет» - это подарок губернатора Сергея Левченко жителям Иркутский области, побывать на спектакле смогут жители муниципальных образований, почтенные граждане, многодетные семьи, все они получили приглашения», - сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

«Нам чрезвычайно приятно выступать на родине многих талантливых деятелей культуры. Я знаю, что здесь не очень развит балет, и буду весьма рад, если наше выступление привлечет внимание к нему», - признался Вячеслав Гордеев.

В 2005 году государственный театр «Русский балет» был награжден национальной премией имени основателя русского театра Федора Волкова. Ассоциация западных импресарио назвала его лучшим коллективом Европы. За время существования театр выпустил более двухсот спектаклей и отдельных номеров. Балет «Лебединое озеро» украшает репертуар театра «Русский балет» с 1990 года и неизменно имеет большой зрительский успех.

В Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова для студентов училища культуры, театрального училища и артистов балета музыкального театра им. Загурского 28 сентября состоится мастер-класс. Его проведут педагоги-балетмейстеры «Русского театра» - заслуженный артист Азербайджана Виталий Ахундов и заслуженный артист России Дмитрий Проценко.

Фото с сайта правительства Иркутской области.