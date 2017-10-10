В Иркутске выбирают лучшего ученика года

Источник: Байкал Инфо
10/10/2017 - 10:57

Городской конкурс «Лучший ученик года» стартовал 9 октября 2017 года в Иркутске. Как в этот день сообщила пресс-служба администрации города, за почетное звание борются 66 учеников 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений города. Все конкурсанты являются победители различных конкурсов, турниров, олимпиад.

С 9 по 11 октября старшеклассники пройдут шесть конкурсных испытаний. В первый день – «Эссе» и «Социальное партнерство». По их итогам  во второй тур пройдут только 20 учеников. Конкурсы «Поединок», «Самопрезентация» и «Пресс-конференция» участникам предстоит пройти 10 октября. В финал конкурса выйдут только восемь школьников. Последнее испытание «Мастер-класс» пройдет 11 октября, после него  назовут имя лучшего ученика Иркутска, а также  пройдет церемония награждения победителя и призёров конкурса.

На протяжении всего конкурса его участникам будет оказываться психологическая поддержка, пройдут коммуникативный и лидерский тренинги.

Фото с сайта администрации Иркутска. 

Метки: Общество, Администрация Иркутска, Конкурс, Образование, Иркутск
Также в рубриках: 
Учителем года-2015 в Иркутске стала преподаватель математики школы №11 Ольга Клычникова
Одиннадцатиклассник Владимир Трапезников стал «Лучшим учеником года – 2016» в Иркутске
Преподаватель географии и биологии Марэк Иванов стал лучшим учителем Иркутска
В Иркутске проверяют детсады и школы перед новым учебным годом
Музыкальная школа №3 Иркутска получит новое помещение для занятий театрального отделения
Исключить из фида:  0
Загрузка...