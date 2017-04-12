В Иркутске временно закроют интернат, где дети заразились дизентерией

Эпидемиологическое расследование в связи с заболеванием дизентерией воспитанников детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей в Иркутске проводит Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Как сообщает 11 апреля 2017 года пресс-служба управления, по итогам проверки составлен протокол о временном запрете работы дома-интерната с 17:00 10 апреля, материалы направлены в суд для принятия правового решения. С 7 по 10 апреля в учреждении зарегистрировано 10 случаев острой кишечной инфекции (9 воспитанников и 1 сотрудник интерната). Бактериологическое обследование выделило возбудителя дизентерии.

Заболевшие госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. Остающиеся в доме-интернате дети находятся под медицинским наблюдением. Все воспитанников и сотрудников учреждения осмотрел врач-инфекционист, клинических признаков заболевания не выявил.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Ежедневно работает межведомственный штаб по локализации заболеваемости в доме-интернате.