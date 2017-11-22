В Иркутске воспитанников детдома будут готовить к самостоятельной жизни

На базе детского дома № 1 для умственно отсталых детей в Иркутске в 2018 году будет опробован проект подготовки воспитанников к самостоятельной жизни через тренировочную квартиру. Об этом 22 ноября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексея Макарова на российско-немецком симпозиуме «Службы амбулаторного ухода в местном сообществе для людей с ментальной инвалидностью» в Пскове. Он рассказал, что проект получил финансовую помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На его основе предстоит разработать программу, которая затем будет использоваться во всех детских домах.

Алексей Макаров выступил на симпозиуме с докладом «Социальные услуги для взрослых людей с ментальной инвалидностью. Актуальная ситуация и перспективы». Он подробно рассказал о развитии стационарозамещающих технологий в Иркутской области, в том числе социального обслуживания на дому, внедрении модели сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей и изменении деятельности действующей сети психоневрологических интернатов и детских-домов.

«Детские дома для умственно отсталых детей не должны оставаться закрытыми. Дети, которые могут жить в обществе, социализироваться и при должно развитой системе надомного сопровождения могут проживать самостоятельно, - отметил Алексей Макаров. - Но стационарное учреждение, где ребенок проживает на полном государственном обеспечении с большим количеством обслуживающего персонала, не создает условий для социализации и подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в обществе».

Следующий проект Приангарья предполагается реализовать на базе психоневрологического интерната села Бильчир в Осинском районе. Это учреждение для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет. Алексей Макаров пояснил, что здесь будет реализован проект организации профессионального обучения и поддерживаемого проживания в условиях сельской местности. В нем задействуют ведомственные образовательные учреждения, учебно-методический центр и реабилитационный техникум, потому что главная цель обучения не только формирование определенного профессионального навыка, но и серьезная подготовка с выдачей документа о профессиональном обучении. Проект долгосрочный и рассчитан, как минимум, на три года.

Еще один проект находится в стадии разработки и касается изменений содержания деятельности психоневрологических интернатов и их последующего реформирования. На базе всех учреждений будут созданы условия для подготовки проживающих в них людей с ментальными нарушениями к самостоятельной жизни, для получения доступной профессии, отработки навыков самостоятельного проживания и последующего сопровождения либо самим учреждением, либо комплексным центром.

Кроме развития стационарозамещающих технологий, Алексей Макаров также назвал еще два направления развития социального обслуживания в регионе – формирование в регионе системы социального сопровождения семей, имеющих в своем составе людей с инвалидностью, и изменение всей системы социального обслуживания на дому.

«Без такой комплексной работы по развитию всех трех форм социального обслуживания с учетом интересов людей с ментальными нарушениями, невозможно говорить о создании условий для поддерживаемого самостоятельного проживания людей с инвалидностью», – подчеркнул Алексей Макаров.

В состав делегации для участия в мероприятии от Иркутской области вошли представители некоммерческих общественных организацией и директор учебно-методического центра социального развития региона. Организаторы симпозиума - межрегиональная общественная организация в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» и федеральный союз немецких общественных объединений «Запад-Восток» при участии комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО и координационного совета по делам детей-инвалидов Общественной палаты РФ, инвалидных организаций Псковской области, делегации Махачкалы, Пскова, Калининграда, Владимира, Нижнего Новгорода, Москвы и городов-партнеров из Германии.

Фото с сайта правительства Иркутской области.