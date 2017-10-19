В Иркутске вкладчики инвестфонда жалуются на невыплату им процентов

Полицейские Иркутска проводят проверку по жалобам восьми местных жителей на то, что они не могут получить деньги, которые ранее вложили в инвестиционный фонд. Как сообщает 18 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что объявление о выплате больших процентов по вкладам иркутяне нашли на одном из сайтов в Интернете. Несколько месяцев назад выплаты по процентам приостановили, на сайте появилось сообщение о временных финансовых проблемах, после чего вкладчики обратились за помощью в правоохранительные органы.

Установлено, что организаторы проекта общались с клиентами только с помощью различных телефонных приложений. Причиненный гражданам ущерб предварительно оценивается примерно в 1,5 млн рублей.