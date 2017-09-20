В Иркутске усиляют пожарную безопасность в садоводствах, школах и торговых центрах

В Иркутске усилят меры по пожарной безопасности в осенне-зимний период. Как 19 сентября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главам округов поручили усилить профилактику и информирование населения, в частности, в течение осени должны быть проведены собрания с председателями гаражных, садоводческих и дачных некоммерческих объединений по состоянию электрооборудования, печного отопления, а также о необходимости очистки территорий от горючего мусора и сухой растительности.

Кроме того, управления округами Иркутска совместно с полицией и пожарными проведут рейды в квартиры социально-неблагополучных семей, чтобы рассказать им о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. По словам главы Свердловского округа Светланы Колотовкиной, очистка подвалов, чердаков, технических помещений жилых многоквартирных домов от мусора ведется систематически, постоянно проверяется наличие замков на дверях.

В школах пройдут классные часы по пожарной безопасности. Видео- и аудио-ролики размещены в торговых центрах, городском радио и муниципальном транспорте.

Фото с сайта администрации Иркутска.