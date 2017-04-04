В Иркутске усиливают меры безопасности из-за теракта в Санкт-Петербурге

В Иркутске усилят меры антитеррористической безопасности. Как 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии, которое провёл вице-мэр города Иван Носков в связи с трагедией, произошедшей в Санкт-Петербурге. Начальник МУ МВД России «Иркутское» Олег Савин сообщил, что усилена охрана мест массового пребывания людей, особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре – железнодорожным вокзалам, аэропорту, автовокзалу.

По словам Ивана Носкова, на всех предприятиях общественного транспорта проводятся внеплановые инструктажи персонала на тему выявления бесхозных вещей и предотвращения террористических актов. Проводится досмотр посетителей и автотранспорта при прибытии на городские режимные объекты. В ближайшее время планируется начать установку камер видеонаблюдения в салонах муниципального общественного транспорта.

В ходе заседания Иван Носков поручил провести дополнительные инструктажи с работниками специализированных организаций, занимающихся уборкой урн и контейнерных площадок. «Наша задача сегодня проверить готовность всех служб и повысить бдительность населения, чтобы не допустить трагических событий. При обнаружении бесхозных вещей жителям необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефону 02», – заявил вице-мэр.

Фото из архива "Байкал Инфо".