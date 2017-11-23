В Иркутске сотрудники задержали двух молодых людей, подозреваемых в нападении на женщину

Источник: Байкал Инфо 23/11/2017 - 17:13

По горячим следам наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области задержал двух молодых людей, подозреваемых в избиении и ограблении женщины. Об этом 23 ноября 2017 года сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о том, что в одном из домов по улице Мичурина в Иркутске слышны женские крики о помощи поступила ночью. Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Навстречу к ним выбежала женщина, которая рассказала, что несколько минут назад двое молодых людей избили её, забрали золотые украшения, сотовый телефон и скрылись.

Со слов потерпевшей сотрудники УВО составили подробную ориентировку на злоумышленников и приступили к их поиску. Вскоре, на соседней улице лейтенант полиции Виктор Шулунов и старший сержант полиции Степан Цедрик заметили двух молодых людей, в которых девушка сразу узнала напавших на неё. Подозреваемые, возраст которых 20 и 21 год, были задержаны и переданы сотрудникам полиции для  дальнейшего разбирательства. Потерпевшая бригадой скорой помощи доставлена в городскую клиническую больницу.

 

Метки: Происшествия, Управление Росгвардии по Иркутской области, Криминал, Иркутск
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