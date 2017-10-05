В Иркутске сокращается число технически неисправных автомобилей. Как 5 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, специалисты управления экологии совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередной рейд по проверке машин на содержание дымности, токсичности газов автотранспорта в микрорайоне Синюшина Гора. Главный специалист управления экологии Валентина Сафонова отметила, что с начала 2017 года было проведено 17 подобных рейдов. Из 300 обследованных машин только четверть технически неисправна. В ходе рейда выхлопные газы автотранспортных средств, работающих на газе и бензине, проверяли на токсичность, а работающие на дизельном топливе – на дымность. Если содержание угарного газа, углеводородов и сажи в выхлопе автомобиля превышает норму ГОСТа – инспекторы ГИБДД выносят штрафные санкции на водителя транспортного средства.

Специалисты поясняют, что показатели токсичности, дымности отходящих газов автотранспортных средств зачастую зависят от качества топлива, своевременной замены фильтров (топливного, масляного, воздушного) и технического состояния топливной аппаратуры. Во время замера дымности у одного из микроавтобусов был отмечен черный цвет выхлопных газов. По результатам измерений специальным прибором выявлено, что показатели дымности превышены в два раза – машина технически неисправна.

«В таком случае инспектор ГИБДД составляет протокол об административном правонарушении за технически неисправное транспортное средство. Водитель должен провести диагностику топливной аппаратуры, просмотреть, в чем могут быть причины неисправности», – пояснила Валентина Сафонова.

Кроме того, в ходе таких рейдов специалисты опрашивают водителей, где они последний раз заправлялись – по результатам этого опроса выявляются АЗС, на которых предварительно качество топлива ставится под сомнение. После вся собранная информация будет проанализирована и передана в Росстандарт. Специалисты этого ведомства проведут проверку топлива на заправках Иркутска.

Фото с сайта администрации Иркутска.