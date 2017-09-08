В Иркутске с 11 сентября снимут режим ЧС, введенный в апреле

Источник: Байкал Инфо
08/09/2017 - 17:36

Режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 апреля 2017 года из-за высокой пожарной опасности, увеличения количества пожаров в населенных пунктах, отменят с 9:00 11 сентября в Иркутской области. Как 8 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства, указ о снятии режима ЧС подписал губернатор Сергей Левченко.

Лесопожарная обстановка стабилизировалась в регионе в начале месяца, с 1 сентября в лесах области не зарегистрировано ни одного пожара. Сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности остается только в Жигаловском и Ольхонском районах, на остальной территории региона установились низкие уровни горимости.

Фото с сайта правительства Иркутской области. 

Метки: Общество, Иркутская область, Правительство Иркутской области, ЧС
Также в рубриках: 
Более 700 свиней пойдут на убой в очаге африканской чумы в Иркутском районе
Режим чрезвычайной ситуации отменят в ближайшее время в Иркутской области
Жителям Приморья из Иркутской области отправили 30 тонн гуманитарной помощи
Каждому десятому поселению в Иркутской области грозит весенний паводок
Режим повышенной готовности объявлен в Иркутской области для предупреждения ЧС
Исключить из фида:  0
Загрузка...