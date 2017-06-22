В Иркутске ремонтируют дорогу, которая стала лидером проекта ОНФ «Карта убитых дорог»

В Иркутске начали ремонтировать улицу Челябинская, которая стала одним из лидеров рейтинга проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба общественной организации, в регионе есть и другие дороги, получившие наибольшее количество голосов – улицы Мира и Коммунальная в Братске, улица Рабочего Штаба в Иркутске. Всего в Приангарье на интерактивной карте убитых дорог отмечено 15 муниципалитетов, чаще всего обращения поступают из крупных городов области: Иркутска, Ангарска, Братска, Усолье-Сибирского, рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Сергей Батукаев.

«На улицу Челябинская мы выезжали неоднократно по обращениям жителей Иркутска, и на карте убитых дорог в ходе голосования она получила 13 голосов. Это одна из важнейших дорог в городе, потому что она обслуживает большой транспортный поток автомобилей, движущихся на крупные оптовые рынки. Начавшийся там ремонт – это позитивный результат взаимодействия городской власти и общественников», – отметил Сергей Батукаев.

По его словам, в целом в Иркутской области за прошедшие полгода в ходе реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на карте отмечено 157 проблемных участков дорог общей протяженностью более 70 км. Из них уже отремонтировано шесть больших участков дорог и на 31 участке сделан ямочный ремонт. До конца текущего года будет отремонтировано 38 участков, уже включено в план ремонта на 2018 год семь участков. С 2019 по 2022 годы запланирован ремонт более десяти участков дорог в Братском, Бодайбинском, Черемховском и Усольском районах, в Иркутске и Ангарске.

Активисты ОНФ провели 114 рейдов, в ходе которых выявили более 50 км дорог, требующих ремонта. «Сегодня мы можем отметить, что в крупных муниципальных образованиях региона работы по ремонту дорог проводятся в плановом режиме. Существуют проблемы в небольших муниципальных образованиях, в которых недостаточно бюджетных средств для систематического ремонта и поддержания дорог в нормальном состоянии. Это также вызвано большой протяженностью дорог в гравийном исполнении, которые требуют постоянной работы грейдера. К сожалению, зачастую выделяющиеся на восстановление дорог деньги осваиваются лишь на бумаге. Это очень остро ощущают жители отдаленных районов области», – сказал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Иркутской области Алексей Котов.

«По результатам голосования жителей Иркутской области будет составлен рейтинг дорог, требующих первоочередного ремонта. В приоритетном порядке будут рекомендованы к ремонту участки, набравшие большее количество голосов», – подчеркнул Сергей Батукаев.

Как пояснили общественники, в ближайшее время запланированы рейды в муниципальные образования с наибольшим количеством убитых дорог, добавленных на интерактивную карту ОНФ, а по итогам выездов будут организованы встречи с местными органами власти и направлены соответствующие запросы.

Фото пресс-службы ОНФ.