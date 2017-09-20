В Иркутске разыскивают парня, который украл спортивное питание

В Иркутске разыскивают молодого человека, который украл в магазине спортивное питание. Как 20 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в начале сентября в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от представителя магазина спортивного питания. Как установили сыщики, вечером 31 августа неизвестный молодой человек похитил с прилавка упаковку аминокислот и скрылся. Преступление попало в объектив камеры наблюдения павильона, в настоящий момент сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленника.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража». По подозрению в совершении преступления разыскивается: мужчина, на вид 22-27 лет, рост 175-180 сантиметров, европейский тип лица, волосы светлого цвета короткие.

Граждан, что-либо знающих о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться по телефонам 29-21-40; 29-23-94 или 02 (112 – с мобильного).

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.