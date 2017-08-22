В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 15-летную девушку

В Иркутске разыскивают без вести пропавшей 15-летней девушки. Как 21 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, Друзенко Юлия Валерьевна 17 августа ушла из дома по улице Байкальская (район Нижней Лисихи) и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-18 лет, рост 164-165 см, худощавого телосложения, татуировок не имеет, шрамов нет, волосы темные ниже плеч, глаза карие. Была одета в джинсы черного цвета (укороченные), футболка телесного цвета до бедра, куртка (бомбер) болотного цвета, обувь черная тряпичная. При себе имела телефон iPhone.

Граждан, обладающих сведениями о пропавшей, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (3952) 35-01-01, 21-68-05 или 02 (102 – с мобильного).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.