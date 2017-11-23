В Иркутске разрушают ледяные и снежные горки возле автомобильных дорог

Снежные и ледяные горки вблизи автомобильных дорог ликвидируют в Иркутске. Как 22 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, замой значительно возрастает вероятность наезда автомобилей на детей вблизи игровых площадок. Основная причина таких происшествий – стихийное возникновение горок, не отвечающих требованиям безопасности, а также катание детей со склонов, искусственных сооружений и насыпей, выходящих на проезжую часть.

Снежная погода способствует естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, где играют дети. Поэтому сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» проводят профилактическое мероприятие «Стихийные горки». Теперь полицейские не только ежедневно проверяют эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, но и находят и уничтожают стихийные горки. Кроме того, проводится профилактическая работа с детьми и их родителями о возможных последствиях катания с опасных горок.

Иркутяне могут сообщить информацию о местонахождении несанкционированных горок по телефонам территориальных отделов полиции, а также «02».