В Иркутске раскрыто убийство мужчины, пропавшего полтора года назад

Источник: Байкал Инфо
18/01/2017 - 11:10

В Иркутске задержан ранее судимый 40-летний местный житель, подозреваемый в убийстве мужчины, пропавшего почти полтора назад. Как сообщает 17 января 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, задержанный рассказал, что в мае 2015 года, находясь на ул. Березовая Роща в Иркутске, он выпивал спиртные напитки вместе с малознакомым мужчиной, которому нанёс два ножевых ранения, от чего потерпевший скончался на месте. Подозреваемый спрятал тело под трубами теплотрассы, в указанном месте были  обнаружены скелетированные останки мужчины. Всё это время погибший числился без вести пропавшим. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Криминал, Иркутск
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