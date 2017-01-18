В Иркутске раскрыто убийство мужчины, пропавшего полтора года назад

В Иркутске задержан ранее судимый 40-летний местный житель, подозреваемый в убийстве мужчины, пропавшего почти полтора назад. Как сообщает 17 января 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, задержанный рассказал, что в мае 2015 года, находясь на ул. Березовая Роща в Иркутске, он выпивал спиртные напитки вместе с малознакомым мужчиной, которому нанёс два ножевых ранения, от чего потерпевший скончался на месте. Подозреваемый спрятал тело под трубами теплотрассы, в указанном месте были обнаружены скелетированные останки мужчины. Всё это время погибший числился без вести пропавшим. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото из архива "Байкал Инфо".