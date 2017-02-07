В Иркутске пьяный водитель иномарки без прав устроил погоню

В Иркутске задержали пьяного водителя иномарки, который управлял автомобилем без прав. Как 7 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне днем во время патрулирования улиц внимание дежурного экипажа вневедомственной охраны Росгвардии привлёк темный автомобиль «Тойота» с тонированными стёклами, двигавшийся по 18 Советскому переулку. Полицейские решили проверить документы, однако водитель попытался скрыться от них.

К преследованию подозрительного автомобиля немедленно подключился экипаж дорожно-патрульной службы в составе старших лейтенантов полиции Николая Бадуева и Андрея Сысолятина. На их неоднократные требования нарушитель не реагировал, продолжая наращивать скорость и создавать аварийные ситуации на дороге. В ходе непродолжительной погони полицейским всё же удалось блокировать и задержать автомашину.

Вскоре выяснилось, что 19-летний водитель, находившийся в состоянии опьянения, не обладает правом управления транспортным средством. Кроме того, машина «Тойота Аристо», в которой он был задержан, не зарегистрирована в установленном порядке и имеет подложные регистрационные знаки. В салоне иномарки сотрудники ДПС обнаружили вещество растительного происхождения с выраженным запахом конопли.

В отношении задержанного составлены административные материалы за управление транспортом с заведомо подложными государственными знаками, тонированными стеклами, а также за управление машиной в состоянии опьянения и за невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке. Обнаруженная у него растительная смесь направлена на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.