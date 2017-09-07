В Иркутске пьяный мужик убил собаку и повесил тело на лестничной клетке

Источник: Байкал Инфо
07/09/2017 - 12:18

В Иркутске вечером 4 сентября 2017 года нетрезвый житель одного из многоквартирных домов на Синюшиной Горе жестоко убил пса и повесил его на лестничной клетке. Как сообщается в паблике «ЧП, ДТП, криминал Иркутска» Вконтакте, якобы пёс расцарапал лицо сожительнице мужчины, которая так же была в нетрезвом состоянии.

В комментариях к сообщению жители Иркутска возмущаются этим поступком и требуют привлечь убийцу собаки к уголовной ответственности, а также предать в соцсетях огласке фамилию и адрес живодёра. Активисты фонда защиты животных «Байкальский ковчег 6 сентября» написали заявление в полицию, правоохранители пообещали разобраться, сообщили «Байкал Инфо» в фонде.

  • Брусницын Иван
Метки: Происшествия, Животные, Криминал, Иркутск
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