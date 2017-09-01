В Иркутске пройдёт конкурс на лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Вампилова

В Иркутске объявлен конкурс на лучший эскиз художественной росписи в стиле граффити на тему «Александр Вампилов и его творчество». Работа победителя будет нанесена на стену тепловой насосной станции на территории сквера Вампилова в районе жилых домов №№ 31-32 в микрорайоне Первомайский. Об этом 1 сентября 2017 года сообщает пресс-служба мэрии.

Художникам, дизайнерам и всем иркутянам, имеющим профессиональный опыт, предлагается до 15 сентября разработать эскиз и предоставить его в комитет по градостроительной политике администрации города. «В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в Иркутске приступили к благоустройству сквера Вампилова. На встрече с жителями принято решение, в ходе проведения работ украсить стену теплостанции. Эскиз победителя конкурса будет нанесен на стену до 20 октября», - отметила заместитель председателя комитета Ольга Иванова.

Работы принимаются по адресу – улица Ленина, 14Б, кабинет 400, электронная почта 520152@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 52-01-48. Участникам необходимо выполнить эскиз в цветном виде по тематике конкурса на бумажном носителе в формате А3, с учётом пропорций стены (длина 25 м, высота – 4 м) в технике графики, гуаши акварели и т.п. Также сканы эскизов могут быть представлены в электронной форме. Кроме этого, следует приложить информационную справку с указанием имён авторов и контактные данные. Обязательно наличие портфолио выполненных работ в стиле граффити. Участник вправе представить несколько эскизных предложений росписи.

Работы участников конкурса оценит жюри, в состав которого вошли дизайнеры, архитекторы, художники, представители администрации города. Итоги подведут не позднее 20 сентября.