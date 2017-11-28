В Иркутске пройдут творческие встречи с создателем поросёнка Фунтика

В Иркутске с 29 ноября по 2 декабря 2017 года пройдут творческие встречи с детским писателем Валерием Шульжиком, автором сценария серии мультфильмов о поросёнке Фунтике, сборников «Жил да был бегемот», «Весёлые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах», пьес «По секрету всему свету», «Бременские музыканты», «Синдбад-Мореход», «Азмун – серебряное копьё», «Соломенное солнце» и других. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В дни пребывания автора в Иркутске состоится ряд литературных встреч со школьниками, куда могут прийти все желающие: 29 ноября в 11.00 – в детско-юношеской библиотеке «Алые паруса» (ул. Баумана, 201/1), 30 ноября в 12.00 – в центральной детской библиотеке (бульвар Постышева, 35), 1 декабря в 13.00 – во Дворце детского и юношеского творчества (ул. Желябова, 5). Кроме того, 2 декабря в 15.00 в ТРК «Модный квартал» состоится автограф-сессия с иркутянами в читательском клубе магазина «Продалит».

Справка. Валерий Владимирович Шульжик – поэт, писатель, драматург, сценарист. Родился 27 июля 1939 года в городе Хабаровске. Писать начал в 1959 году. Уже в 1963 году вышла первая книжка поэта «Два арбуза». Окончил высшие литературные курсы. Продолжая писать стихи для детей, автор пробовал свои силы в прозе. Написаны повесть «Вот за тем поворотом…» и книга рассказов «Бухта-Барахта». Валерий Шульжик автор нескольких пьес, которые регулярно идут в театрах страны. Член Союза писателей СССР (России).