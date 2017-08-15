В Иркутске пройдут несколько концертов в рамках музыкального фестиваля «Baikal Live»

За несколько дней до начала музыкального фестиваля «Baikal Live», который проходит на берегу Байкала в районе посёлка Сахюрта, в Иркутске пройдут несколько концертов гостей фестиваля. Как сообщают организаторы, первый концерт в Edison Craft Bar 21 августа 2017 года даст Алексей Ширяев из Минска, больше известный как Крыс.

Там же 22 августа выступит омская группа «Mоя Дорогая», которая приезжает на фестиваль второй год. 23 августа иркутян ждёт выступление новосибирцев Анны Ширяевой и Михаила Гриневича, 24 августа – исполнительницы из Казани Екатерины Болдыревой. А уже после завершения фестиваля на Байкале все, кто его пропустил, смогут прийти в Иркутске 30 августа на концерт казанской группы «Медвежий Угол».

Кроме того, еще два концерта состоятся в ресторане «Чайхана Казан Топчан» по адресу Красных Мадьяр, 50/2. Здесь 28 августа будет петь Павел Фахртдинов из Москвы, который приезжает на фестиваль уже несколько лет и очень полюбился иркутянам. А 29 августа - Михаил Башаков из Санкт-Петербурга.

Стоимость билетов на все концерты – по 600 рублей. Подробности – по ссылке http://www.yaidu.ru/baikal-live/