В Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга

В Иркутск прибыл один из ведущих театральных коллективов России - Большой театр кукол (Санкт-Петербург). Как сообщает 1 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, он даст спектакли в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке министерства культуры РФ и регионального Министерства культуры и архивов. Со 2 по 5 сентября в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» иркутяне смогут увидеть три его постановки.

Малышам покажут сказку «Колобок», детям постарше - авторский спектакль актёра и режиссёра Дениса Казачука «140 ударов в минуту. Путешествие из детства». В нём актеры расскажут, что мир природы созвучен ритму их маленьких сердец, которые бьются со скоростью 140 ударов в минуту. Взрослой аудитории адресован спектакль «Холстомер. Хроника спасения одной души» по повести Льва Толстого.

Федеральная программа «Большие гастроли» действует с 2014 года. В её рамках в регионах проходят масштабные гастроли ведущих театров страны с полноценными декорациями, костюмами, большим актерским составом. Координирует программу федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, учреждённый Министерством культуры РФ.

Иркутская область участвует в программе с 2015 года. Тогда в регионе прошли гастроли московского театра «Et cetera» под руководством Александра Калягина. В 2016 году выступил Санкт-Петербургский театр «Мастерская», художественным руководителем которого является заслуженный деятель искусств РФ Григорий Козлов. Теперь прибыл Большой театр кукол (Санкт-Петербург). Гастроли проходят на условиях софинансирования с регионом.

«Правительство Иркутской области и лично губернатор оказывают серьёзную поддержку гастрольной деятельности как иркутских театров, так и столичных, которые выступают перед нашей публикой. Появление федеральной программы «Большие гастроли» позволило иркутянам видеть спектакли лучших театров страны», - сказал Алексей Худяков, ведущий аналитик министерства культуры и архивов Иркутской области.

«В этом году федеральный центр поддержки гастрольной деятельности театров России стал поддерживать региональные театры. Иркутская область принимает активное участие в этом проекте. В этом году запланированы гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» в Москву, Иркутский ТЮЗ отправится со спектаклями во Владивосток, затем примет гастроли Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева из Санкт-Петербурга. Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова выступит в Таганроге Ростовской области. Это будут обменные гастроли с Таганрогским театром имени А. П. Чехова», - сказал начальник отдела развития театральных проектов Федерального центра поддержки гастрольной деятельности театров России Александр Серов.