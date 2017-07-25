В Иркутске проводится проверка по факту смертельного ДТП

Источник: Байкал Инфо
25/07/2017 - 16:51

Полицейские Иркутска выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Тойота Марк II» и «Ниссан Датсун Мидо», которое произошло на ул. Байкальской около 9.30 25 июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители проверяют предварительные сведения о том, что в момент ДТП «Тойота» совершала поворот в сторону в грузового аэропорта, а «Ниссан» следовал по главной дороге по направлению к ул. Ширямова. В результате аварии 71-летний пассажир «Ниссана» скончался, еще один пассажир госпитализирован.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Установлено, что водителя «Тойоты» в 2016 году суд лишил водительских прав, т.к. он был задержан инспекторами ГИБДД за управление автомобилем в состоянии опьянения. 

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, Иркутск
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