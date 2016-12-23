В Иркутске проводится проверка по факту аварии с автомобилем СУ СКР

В Иркутске проводится служебная проверка по факту ДТП с участием служебного транспорта СУ СКР. Как сообщает пресс-служба управления, днем 21 декабря 2016 года служебная машина СУ СК России по Иркутской области двигалась по ул. Байкальской. Водитель включил спецсигнал и проблесковые маячки в связи с направлением на неотложные следственные действия сотрудника СУ, находившегося в автомобиле. На пересечении улиц Байкальской и Пискунова произошло столкновение служебного микроавтобуса и автомобиля «Тойота Хариер». Пострадавших в аварии нет. Водитель служебного транспорта в момент управления был трезв.