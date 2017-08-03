В Иркутске продолжают приводить в порядок фасады исторического центра

Общественную акцию «Фасадник» проводит центр содействия комплексному развитию территории АНО «Иркутские кварталы»: 5 и 6 августа 2017 года в исторической части города планируют привести в порядок около 20 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя некоммерческой организации Сергея Маяренкова.

«Тестовый этап акции «Фасадник» состоялся 28 июля. Около 20 активистов, волонтеров и жителей привели в порядок дом, расположенный по адресу: улица Грязнова, 40. Окрашены фасад здания, бордюр, фронтон, ставни и забор. Приглашаем всех желающих поддержать нашу инициативу и принять участие в благоустройстве исторического центра в ближайшие выходные», - отметил руководитель.

Напомним, что для регистрации участия в общественной акции «Фасадник» необходимо подать заявку на сайт https://goo.gl/forms/tqrKU1rRS1e2687n1 или irkkvartal.ru в разделе "Новости". Контактный телефон 65-80- 15.

Во время акции 4 августа в 18.30 в торговом центре Шанхай-сити по адресу: Байкальская, 8 для всех желающих пройдет лекторий с участием архитекторов и историков «Разговор о городе» - о ценности исторической части города Иркутска.