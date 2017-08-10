В Иркутске продолжают искать женщину, которая убила новорожденную дочь

В Иркутске ищут женщину, которая убила свою новорожденную дочь. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, Следственный отдел по Ленинскому району города Иркутск продолжает расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту обнаружения тела неизвестного ребенка.

Во время предварительного следствия установлено, что 23 апреля нынешнего года в 250 м юго-восточней дороги по переулку 18-й Советский в Иркутске обнаружено тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Установлено, что смерть ребенка могла наступить в период с октября 2016 года по апрель 2017 года. Судебно-медицинская экспертиза установила, что младенец был живорожденным, доношенным и жизнеспособным. До настоящего времени человек, совершившее указанное преступление, не установлен.

Следственные органы по Иркутской области и сотрудники уголовного Розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обращаются к лицам, обладающим какими-либо сведениями по данному факту, сообщить информацию по телефонам: 8-904-121-62-64, 8-924-620-82-28, 20-96-68, 21-63-99 или 21-68-05, 8-904-121-62-64. \

Фото из архива "Байкал Инфо".