В Иркутске принимают заявки на благоустройство дворов в 2018 году

В Иркутске начался приём заявок на благоустройство дворов в 2018 году, которые войдут в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Об этом на заседании общественной комиссии сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова. Она отметила, что иркутяне могут обращаться в комитеты по управлению округами города до 10 октября, передаёт пресс-служба.

«Основное условие вхождение в программу «Формирование комфортной городской среды» - желание и инициатива граждан. С этого всё начинается. На общем собрании жильцы решают, в каких преобразованиях нуждается их двор, и подают заявку, после чего согласовывается проект. Далее жители принимают участие в проведении благоустройства и контролируют выполнение работ. Кроме этого, горожане участвуют в последующем содержании благоустроенного дворового пространства. Программа рассчитана на пять лет. За это время мы должны сделать дворы удобными, комфортными, безопасными, а также благоустроить максимальное количество общественных пространств», - отметила заместитель мэра.

Вся информация об условиях вхождения в программу с пошаговой инструкцией размещена на официальном сайте администрации https://fkgs.admirk.ru/steps.html.

Кроме этого, горожане могут получить консультацию лично и по телефону. Правобережный округ: улица Марата, 14, кабинет 412, телефон – 52-04-33; Октябрьский округ: улица Декабрьских Событий, 27, кабинет 14, телефон – 52-03-20; Свердловский округ: улица Терешковой, 24, кабинет 407, телефон - 52-03-54; Ленинский округ: улица Маршала Говорова, 3, кабинет 25, телефон – 52-03-43.

Елена Фёдорова также отметила, что в 2017 году уже благоустроенны 62 двора, в 128 приступили к выполнению работ. Всего до 15 октября будет благоустроено более 200 дворовых территорий, в которых установят 23 детские и 43 спортивные площадки, 371 урны и 342 лавочки единого образца, проведут освещение 36 дворов, выполнят асфальтирование на общей площади более 126 тыс. кв. м. Кроме того, в Иркутске обустраивается 13 общественных пространств. На восьми объектах к работам уже приступили. Срок завершения – середина ноября. Реализация программы осуществляется на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов на общую сумму более 560 млн рублей.

На заседании общественной комиссии также обсудили новые правила благоустройства Иркутска. Проект документа проходит общественные обсуждения и размещен на официальном сайте администрации города https://fkgs.admirk.ru/pravila-blagoustroistva.html. Планируется, что в сентябре будут проведены публичные слушания, после чего его представят на утверждение депутатам городской думы.

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