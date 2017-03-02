В Иркутске полицейские изъяли более 300 литров стеклоомывающей жидкости с метанолом в составе. Как сообщает 2 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на въезде в мкр-н Ново-Ленино оперативники задержали 31-летнего местного жителя, который предлагал приобрести автомобилистам товар под маркой «Антилед». В салоне его транспортного средства находилось 25 бутылей объёмом по 4,5 литра с метиловым спиртом. В другой иномарке на ул. Главной Кировской полицейские нашли 50 литров стеклоомывателя. В тот же день при проверке ряда павильонов, расположенных в одном из торговых центров, было обнаружено еще 27 емкостей с аналогичным содержимым внутри.

Обнаруженная продукция изъята и находится на исследовании в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области. По данному факту проводится проверка.

В 2016 году из незаконного оборота изъято свыше 1 400 000 литров спиртосодержащей жидкости, с начала этого года почти 126 000 литров. На основании собранных материалов, в 2017 году возбуждено 12 уголовных дел, квалифицированных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в качестве наказания предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет, выявлено более тысячи административных правонарушений.

Справка. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обращать внимание на этикетку, которая должна содержать не только сведения о производителе с указанием его адреса, но и обязательно обозначать назначение продукции, её состав, соответствие техническим условиям её изготовления, сроки годности, а также информацию о мерах предосторожности при обращении с ней.