В Иркутске планируют открывать медицинские кабинеты на первых этажах домов

В Иркутске планируют развивать сеть филиалов поликлиник и офисов врачей общей практики. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, главврачам медорганизаций города поручено провести анализ доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в микрорайонах Иркутска. Такое решение было принято по итогам совещания в министерстве здравоохранения Иркутской области под председательством заместителя министра Галины Синьковой.

Цель анализа – определить необходимость создания в микрорайонах Иркутска дополнительных филиалов поликлиник или офисов врачей общей практики. «В Иркутске появляются новые микрорайоны, активно застраивается и Иркутский район. Границы между городом и районом стираются: население Иркутского района, проживающее в непосредственной близости к городским поликлиникам, хочет получать медицинскую помощь в них, а не в поликлиниках Иркутского района. В связи с этим поликлиники не справляются с потоком новых пациентов, что порождает обоснованные жалобы», – сказала Галина Синькова.

По словам заместителя министра здравоохранения региона, в новых микрорайонах, как правило, не предусмотрено строительство медицинских объектов. Выходом из текущей ситуации может стать организация филиалов поликлиник или офисов врачей общей практики на первых этажах домов непосредственно в микрорайонах. Главным врачам городских поликлиник поручено подготовить план-схемы размещения филиалов с указанием планируемого числа обслуживаемого населения и необходимой площади помещений.

Галина Синькова подчеркнула, что в процессе подготовки планов-схем руководителям медорганизаций необходимо активно взаимодействовать с главами городских округов для перспективного планирования с учетом компактной застройки и численности населения новых микрорайонов в ближайшем будущем.

Фото из архива "Байкал Инфо".