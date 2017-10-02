В Иркутске парень и девушка упали в автомобиле в Ангару и утонули

Источник: Байкал Инфо
02/10/2017 - 15:24

Девушка и парень утонули в автомобиле в реке Ангара в Иркутске. Как 2 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Следователи установили, что 30 сентября компания молодых людей отдыхала на берегу реки Ангара. 18-летняя девушка и 17-летний юноша решили погреться в автомобиле, стоящем на краю обрыва. По словам свидетелей происшествия, в какой-то момент машина была снята с ручного тормоза,  покатилась под откос и упала в воду. Молодых людей спасти не удалось.

Известно, что девушка и юноша воспитывались в благополучных семьях, на учете в ПДН не состояли. Следственными органами проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются свидетели. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия, Общество, Иркутск
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