В Иркутске отреставрируют памятник борцам революции

Памятник борцам революции в Иркутске из-за аварийного состояния демонтирую для проведения реставрации. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника управления культуры Виталия Барышникова, работы проводятся по разрешению Службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области.

«Этот монумент представляет угрозу для людей, так как может обрушиться в любой момент, чтобы этого не произошло было принято решение о его демонтаже, – отметил Виталий Барышников. – Памятник будет полностью разобран, промаркирован и складирован для того, чтобы в следующем году начать проектирование реставрации монумента и, в целом, благоустройства площадки вокруг него».

Работы будет проводить специализированное, лицензированное предприятие. Предварительно по заказу АНО «Иркутские кварталы» было проведено полноценное, инженерное обследование монумента. Памятник был отсканирован и сфотографирован, представлена его 3D-модель, по которой можно восстановить композицию в реальных размерах. «Предстоит большая работа, поэтому я обращаюсь ко всем иркутянам, чтобы они понимали, что это часть нашей истории, и мы не собираемся от нее отказываться. Мы хотим, чтобы это было достойным местом памяти и украшением нашего города», – подчеркнул Виталий Барышников.

Фото с сайта администрации Иркутска.