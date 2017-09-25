В Иркутске отремонтировали памятник Леониду Гайдаю

Источник: Байкал Инфо
25/09/2017 - 15:57

Скульптурную композицию, посвящённую фильмам Леонида Гайдая, которая стоит на площади около цирка в Иркутске, отремонтировали. Об этом сообщает 25 сентября 2017 года пресс-служба администрации города со ссылкой на комитет градостроительной политики. В рамках муниципально-частного партнерства восстановлены уничтоженные вандалами руки Труса и Балбеса, галстук скульптуры Труса, псу Барбосу вернули динамит, также выровняли бронзовый памятник режиссёра.

Работы выполнялись под руководством скульптора из Улан-Удэ – автора композиции Александра Смирнова.

Напомним, что церемония открытия памятника состоялась в октябре 2012 года. Скульптурная композиция из четырех фигур отлита из бронзы, её вес составляет более 5 тонн. С момента установки на памятник неоднократно покушались вандалы. 

Метки: Общество, Благоустройство, Память, Иркутск
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