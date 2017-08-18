К началу учебного года в Иркутске отремонтировали 57 школ, из городского бюджета было выделено более 200 млн рублей. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил готовность школ №№57 и 30 в микрорайоне Ново-Ленино, сообщает 18 августа 2017 года пресс-служба.

Начальник департамента образования Александр Костин доложил главе города, что в зданиях школ провели ремонт кровли, отмосток, водостоков, электроснабжения, отопления и канализации, произведена замена оконных блоков и другие работы.

По словам директора школы №57 Юлии Кудашкиной, в здании ежегодно летом проводится текущий ремонт кабинетов, фойе. В этом году на капремонт из муниципального бюджета выделено около 5 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт кровли, замену входной группы. Кроме того, были обновлены противодымные двери для повышения безопасности в случае пожара. В школе №30 также отремонтирована кровля, заменены оконные блоки, проведен капремонт туалетов в начальном блоке. На эти цели было израсходовано 12 млн рублей, сообщила директора школы Ольга Киселева.

- Готовность школ к началу учебного года можно оценить как высокую. В этом году капремонт проведён в десятках учреждений, серьёзная работа ведётся в здании лицея №2, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Наша задача – чтобы все дети получали образование в удобных, комфортных школах.

Кроме того, глава города подчеркнул, что ведется проектирование дополнительного блока школы №57. «Ленинский округ активно развивается, и несмотря на открытие в этом году новой большой школы №69 в микрорайоне Эволюция нам необходимо продолжать строительство объектов образования», - отметил мэр.