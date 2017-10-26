В Иркутске откроют магазин вещей, созданных людьми с инвалидностью

Магазин, в котором будут продавать вещи, сделанные людьми с инвалидностью, откроется в Иркутске, его организаторами станут благотворительный фонд «Губерния» и некоммерческая организация «Интеграция», сообщает 26 октября 2017 года фонд.

По мнению президента благотворительного фонда «Губерния» Сергея Скворцова, главный принцип работы – это не давать деньги, а помогать в создании условий, чтобы человек или НКО, если это возможно, могли сами зарабатывать. Такой же позиции придерживается и руководитель «Интеграции» Семён Шнейвас. Главное направление его работы – содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов. «Сейчас, например, идёт обучение нескольких инвалидов, которые умеют пользоваться компьютером, фото-видеомонтажу, а также созданию мультиков, – рассказал Семён Шнейвас. – А это значит, что, даже находясь дома в силу своих ограниченных физических возможностей, они смогут самостоятельно зарабатывать деньги, а не рассчитывать только на пособие или помощь каких-либо организаций».

«Среди людей с ограниченными возможностями большое количество по-настоящему талантливых. Это не раз доказывала выставка «И невозможно – возможно». Кто-то делает потрясающие картины из бисера, кто-то шьёт сумки, не уступающие по дизайну и качеству самым модным брендам, кто-то делает мебель, – пояснила идею исполнительный директор БФ «Губерния» Катерина Кантур. – Но им очень трудно продать свои вещи или предложить свои услуги в силу того, что в основном находятся дома. Мы решили помочь таким людям, чтобы они могли, благодаря своим способностям, зарабатывать и, соответственно, достойно жить».

Представители инвалидных организаций идею поддержали. По словам председателя Октябрьской районной организации Всероссийского общества инвалидов Сергея Соколова, идея магазина, где бы можно было продавать изделия, сделанные людьми с ограниченными возможностями, давно обсуждается в инвалидных НКО. Но не было чёткого понимания, как это можно реализовать, поэтому очень благодарны «Губернии» и «Интеграции» за такую инициативу.

Было решено для начала сотрудничества создать базу инвалидов, которые делают авторские вещи высокого качества. Кроме того, подготовить каталог возможной продукции для этого магазина, которую инвалидные организации делают в производственном масштабе и которая соответствует всем ГОСТам.