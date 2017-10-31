В Иркутске отключили отопление в центре помощи людям, попавшим в трудную ситуацию

В Иркутске 30 октября 2017 года отключили отопление и горячую воду в здании по адресу: ул. Марии Ульяновой, 7, где располагается центр помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, который организовало иркутское представительство общественной организации «Рубикон». Как рассказал «Байкал Инфо» руководитель центра помощи Дмитрий Авершин, в неотапливаемом здании ночевали всего около 40 человек, среди которых есть шесть детей, 12 инвалидов.

Отопление выключили из-за долгов, которые общественная организация не признаёт. По словам Дмитрия Авершина, с мая по сентябрь в здании из-за ремонта на сетях, который проводило Северное управление жилищно-коммунальными системами, не было горячей воды. «Мы людей возили партиями в баню, чтобы помыться», - сказал руководитель центра. А в октябре энергоресурсная организация выставила центру счёт - более 50 тыс. рублей. Добиться разъяснений, за что, Дмитрий Авершин не смог.

«Мне сказали, платите, а потом будем разбираться, пинали меня из кабинета в кабинет», - сказал мужчина. Он заплатил часть средств, но отопление всё же отключили. В тот же день было подано заявление в прокуратуру Ленинского района Иркутска, но там обещали провести проверку и разобраться в течение 30 дней. «Мне придётся заплатить сейчас всю сумму, чтобы включили тепло. Я уже не знаю, куда обращаться», - сказал Дмитрий Авершин.

НКО «Рубикон» открыла центр помощи людям в этом здании с января 2017 года, она платит аренду, до того здесь располагалась аналогичная общественная организация. Сотрудники центра сами зарабатывают на его содержание, порой помогают коммерческие компании. «Эти люди берут буквально каждого, кто нуждается в помощи», - сказала руководитель Ассоциации партнёров по оказанию помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию Светлана Деркунская.