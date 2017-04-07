В Иркутске осужденная за угон иномарки знакомого оплатит ему ремонт машины

Свердловский районный суд Иркутска взыскал с гражданки С., осужденной за угон иномарки знакомого, ущерб за повреждение машины в результате ДТП. Как сообщает 5 апреля 2017 года пресс-служба суда, в сентябре 2016 года иркутянин К. распивал спиртные напитки в своей квартире вместе со знакомыми девушками. Когда мужчина уснул, одна из его знакомых взяла лежавшие на столе ключи от его автомобиля «Мерседес Бенц С 180». Вместе с подругой она решила покататься на автомобиле знакомого. На пути из мкр-на Первомайского в м-н Университетский С. не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся на крышу и получил повреждения.

Суд признал подруг виновными в совершении неправомерного завладения автомобиля без цели хищения – угоне. Исковые требования за ремонт автомобиля К. предъявил к С., которая она находилась за рулем, когда машина получила повреждения. Ответчик С. участие в судебном разбирательстве не принимала в связи с отбыванием уголовного наказания в местах лишения свободы.

Суд удовлетворил иск, в пользу хозяина автомобиля с С. взыскан ущерб, причиненный в результате преступления и судебные расходы - 616700 рублей.

Фото с сайта Иркутского областного суда.