В Иркутске осудят водителя автобуса, по вине которого погиб человек

В Иркутске будут судить водителя автобуса, по вине которого один человек погиб и еще шесть получили травмы. Как 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, дорожный инцидент произошел около 19:00 9 сентября 2016 года на перекрестке улиц Байкальская и Пискунова. Там столкнулись автобус малого класса Hyundai County, следовавшего по маршруту №2, и коммерческий автобус JAC, в салоне которого находился только водитель.

Во время расследования происшествия следователи допросили более двух десятков свидетелей, изучили видео с камер наружного видеонаблюдения, а также записи с авторегистраторов. Были проведены несколько необходимых исследований, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Полученные результаты стали основанием для предъявления обвинения водителю коммерческого автобуса JAC. Доказательства свидетельствуют, что обвиняемый проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Именно такое грубое нарушение правил дорожного движения привело к трагическим последствиям, повлекшим гибель человека.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», направлены в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.