В Иркутске осудят нетрезвого водителя, который насмерть сбил женщину

В Куйбышевский районный суд Иркутска передали материалы уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 57-летняя женщина погибла, 6-летний мальчик получил телесные повреждения. Об этом 21 ноября 2017 года сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в регионе.

Напомним, наезд на бабушку и внука, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу в Иркутске на ул. Рабочего Штаба, 5 октября совершил 52-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей». Установлено, что водитель управлял иномаркой в нетрезвом виде.

По факту ДТП со смертельным исходом следователи ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото с сайта Иркутского областного суда.