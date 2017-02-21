В Иркутске осудили женщину, которая искусала полицейских

Иркутянку осудили женщину за нападение на сотрудников полиции. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, расследование уголовного дела в отношении Светланы Смагиной завершено, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, что в начале сентября прошлого года Смагина, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, ехала по улице Карла Либкнехта в Иркутске, где ее остановили инспекторы ДПС. В ответ на требования полицейских женщина отказалась выйти из автомобиля и пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Впоследствии, она попыталась вновь завести двигатель автомобиля и покинуть место правонарушения. Инспекторы ДПС были применены специальные средства БРС, чтобы предотвратить вред окружающим людям. Женщина нанесла сотрудникам полиции удары по ногам, а также укусила их за запястья и предплечья.

Приговором Октябрьского районного суда Иркутска Светлана Смагина признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Фото из архива "Байкал Инфо".