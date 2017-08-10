В Иркутске осудили мужчину, который в Интернете призывал к экстремизму

В Иркутске осудили мужчину, который в Интернете призывал к террористической и экстремистской деятельности. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, накануне Дальневосточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Усть-Илимска по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Суд установил, что осужденный пропагандировал идеи терроризма, распространял материалы и информации на своей странице в социальной сети в «Вконтакте», обосновывающие и оправдывающие необходимость террористической деятельности, призывал к вступлению и оказанию материальной поддержки международным террористическим организациям «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида», а также не подчинению российским законам.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в сети Интернет, сроком на 1 год после отбытия наказания. При назначении наказания было учтено в качестве смягчающих обстоятельств то, что впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, признание вины и сотрудничество со следствием.

Фото с сайта Иркутского областного суда.