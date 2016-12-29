В Иркутске осудили мать, выбросившую новорожденного ребёнка в выгребную яму

Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении назначил Ленинский районный суд Иркутска 30-летней жительнице Ангарска Ольге Ш., которую признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). Как сообщает 28 декабря 2016 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 12 июня приёмщица вагонов на ст. Горка Восточно-Сибирской железной дороги Ольга Ш. во время своей рабочей смены преждевременно родила ребёнка и выбросила его в выгребную яму неподалёку от места работы. Ребёнок остался жив, т.к. его обнаружил один из работников железной дороги. Новорожденного госпитализировали в Ивано-Матрёнинскую детскую клиническую больницу.

Фото с сайта Иркутского областного суда.