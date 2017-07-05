В Иркутске осудили банду, которая ограбила предпринимателей, фермеров и АЗС

В Иркутской области осудили трех мужчин, которые за четыре года ограбили автозаправку, предпринимателя, фермера и инкассатора. Как 5 июля 2017 года сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, Иркутский областной суд в зависимости от роли каждого назначил им в общей сложности 35 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими, на общую сумму более 1 млн рублей.

Судом установил, что в сентябре 2011 года в Усть-Удинском районе осужденные напали на работника фермерского хозяйства, сковали его наручниками и похитили два трактора, стоимостью более 170 тыс. рублей. Через несколько дней, вооружившись травматическими пистолетами, злоумышленники совершили нападение на автозаправочную станцию ОАО «Иркутскнефтепродукт» в селе Молька и похитили более 570 тыс. рублей. В октябре 2012 года они повторно напали на ту же АЗС и завладели 287 тыс. рублей. В январе 2013 года в Иркутске они напали на директора коммерческой фирмы, которая самостоятельно проводила инкассаторские услуги, и похитили у нее сумку с 700 тыс. рублей. В апреле того же года в результате разбойного нападения на работников Усть-Удинского райпотребсоюза они завладели 630 тыс. рублей.

В феврале 2014 года совершили нападение на водителя и грузчика сельхозкооператива «Нива», следовавших для закупки товаров в Иркутск и, угрожая обрезом охотничьего ружья, похитили 322 тыс. рублей. В апреле 2014 года в Иркутске в подъезде жилого дома напали на директора ООО «СибЛАм» и, применив оружие, похитили более 2 млн рублей. Кроме того, в декабре 2013 года чтобы воздействовать на должника, который не возвращал крупный долг заемщику, а они не могли получить проценты за посредничество по его возвращению, сожгли автомобили дочери и зятя, хозяйственные постройки, дачу и совершили несколько поджогов дверей квартир его родственников.

Фото пресс-службы Иркутского областного суда.