В Иркутске определён лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова

Итоги конкурса на лучший эскиз художественной росписи в стиле граффити на тему «Александр Вампилов и его творчество» подвели в Иркутске. По итогам конкурса победил эскиз Сергея Пнёва. Об этом сообщила 25 сентября 2017 года пресс-служба администрации города со ссылкой на главного специалиста комитета по градостроительной политике Юлию Куликову.

На конкурс было подано четыре заявки. Авторы, имеющие профессиональный опыт в стиле граффити, представили несколько вариантов преображения стены тепловой насосной станции, которая расположена на территории сквера Вампилова в районе жилых домов №№ 31-32 в микрорайоне Первомайский. Эскиз-победитель будет нанесен на стену до конца октября.

Напомним, что в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске приступили к благоустройству сквера Вампилова. На встрече с жителями было решено в ходе проведения работ украсить стену теплостанции. Граждане также принимали активное участие в обсуждении представленных на конкурс граффити работ.